Sinner-Alcaraz amichevole a Seul per i due big Carlos vince il 1° set 7-5 Un ragazzino al posto di Jannik per un punto Diretta

Da xml2.corriere.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz aprono il nuovo anno con un match amichevole, anche utile come prova per valutare le loro condizioni fisiche. Carlos si impone nel primo set con il punteggio di 7-5, mentre un imprevisto vede un ragazzino al posto di Jannik per un punto. La partita rappresenta un'occasione per osservare i progressi dei due grandi talenti del tennis internazionale.

