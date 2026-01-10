Sinner-Alcaraz amichevole a Seul per i due big Carlos vince il 1° set 7-5 Un ragazzino al posto di Jannik per un punto Diretta
A Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz aprono il nuovo anno con un match amichevole, anche utile come prova per valutare le loro condizioni fisiche. Carlos si impone nel primo set con il punteggio di 7-5, mentre un imprevisto vede un ragazzino al posto di Jannik per un punto. La partita rappresenta un'occasione per osservare i progressi dei due grandi talenti del tennis internazionale.
Jannik e Carlos cominciano il nuovo anno con un match-esibizione che però è anche un test per farci rendere conto del loro stato di forma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Sinner-Alcaraz, amichevole a Seul per i due big. Carlos vince il 1° set 7-5 Diretta
Leggi anche: Sinner-Alcaraz, i due big in campo a Seul nell'amichevole da due milioni di euro Diretta
Sinner-Alcaraz, arriva un gennaio d'oro. Possono già incassare una cifra mostruosa: ecco quale; Sinner-Alcaraz, cosa aspettarsi dalla prima sfida del 2026; Sinner contro Alcaraz in Corea: perché la prima sfida (amichevole) del 2026 può già indirizzare la stagione; Sinner-Alcaraz, i due campioni in campo a Seul nell'amichevole da due milioni di euro – Diretta.
Sinner-Alcaraz a Seul in diretta: i due big in campo nell'amichevole da due milioni di euro Diretta 0-0 - esibizione che però è anche un test per farci rendere conto del loro stato di forma ... corriere.it
LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 3-4, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: resta avanti lo spagnolo, ma siamo on serve nel secondo set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- oasport.it
Sinner-Alcaraz 5-7, 2-2, la diretta dell'esibizione a Seul. Jannik perde il primo set in 50 minuti - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due leader del tennis mondiale, tornano uno contro l'altro. ilmessaggero.it
SIPARIETTO SINNER-ALCARAZ Se ti riferisci al N.1 al mondo non puoi parlare di colpi deboli, ma sottovalutati Nulla da dire sul dritto e altri colpi dello spagnolo, ma anche il rovescio non scherza #Tennis #Sinner #Alcaraz #WeAreTennis x.com
Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere la super sfida di Seul - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.