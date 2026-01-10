Sinner-Alcaraz amichevole a Seul per i due big Carlos vince il 1° set 7-5 Diretta

A Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano in un incontro amichevole che funge anche da verifica della loro condizione fisica. Dopo aver visto Carlos vincere il primo set 7-5, i due grandi del tennis iniziano il nuovo anno con un match che unisce sport e confronto, offrendo uno sguardo sulla loro preparazione e forma attuale. La partita è trasmessa in diretta, fornendo un'occasione per seguire da vicino queste stelle emergenti.

Jannik e Carlos cominciano il nuovo anno con un match-esibizione che però è anche un test per farci rendere conto del loro stato di forma.

LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 0-1, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: lo spagnolo parte avanti anche nel secondo set

Sinner-Alcaraz 5-7, 1-1, la diretta dell'esibizione a Seul. Jannik perde il primo set in 50 minuti

Diretta Sinner-Alcaraz: a Seul in campo i più forti del mondo

Sinner-Alcaraz, tutto sulla super sfida a Seul: orario, quando si gioca e quando vederla in tv

