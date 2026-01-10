Sinner-Alcaraz i due big in campo a Seul nell' amichevole da due milioni di euro Diretta

A Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano in un'amichevole da due milioni di euro, in diretta. Questo incontro rappresenta un’occasione per i due tennisti di iniziare il nuovo anno, offrendo uno spettacolo che combina intrattenimento e valutazione dello stato di forma. Un appuntamento da seguire attentamente per capire le condizioni e le potenzialità dei due grandi protagonisti della racchetta.

