Sicurezza stradale | i carabinieri monitorano il territorio 20 sanzioni in 1 mese

Da salernotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha intensificato i controlli sulla circolazione stradale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. Nel corso di un mese, sono state emesse 20 sanzioni a seguito di controlli mirati sul territorio. Questa attività rientra in una strategia continua di prevenzione, volta a ridurre i rischi e migliorare la sicurezza stradale per tutti gli utenti.

Senza sosta, i controlli del territorio, finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza della circolazione stradale da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno che ha avviato una specifica campagna di vigilanza sul rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso del mese di. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Carabinieri in campo sul territorio. Un arresto, denunce e sanzioni

Leggi anche: Confcommercio e Polizia uniti per la sicurezza stradale: "Non solo sanzioni ma cambiamenti culturali"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

sicurezza stradale carabinieri monitoranoSicurezza stradale, stretta dei Carabinieri. Violazioni al codice della strada: raffica di sanzioni - Avviata una campagna di controlli: venti sanzioni per mancata revisione e verifiche intensificate sulle principali arterie del territorio ... infocilento.it

Fortore, settimana di controlli intensificati dei Carabinieri per sicurezza e ordine pubblico - Una settimana di controlli intensivi ha caratterizzato l’inizio del nuovo anno nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, nell’ambito di un ampio piano di sic ... ntr24.tv

sicurezza stradale carabinieri monitoranoSicurezza stradale e lotta al degrado: raffica di controlli dei carabinieri in Valdicecina - Un 56enne sorpreso in moto in piazza dei Priori in stato di ebbrezza e senza patente. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.