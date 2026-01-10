Sicurezza stradale | i carabinieri monitorano il territorio 20 sanzioni in 1 mese

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha intensificato i controlli sulla circolazione stradale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. Nel corso di un mese, sono state emesse 20 sanzioni a seguito di controlli mirati sul territorio. Questa attività rientra in una strategia continua di prevenzione, volta a ridurre i rischi e migliorare la sicurezza stradale per tutti gli utenti.

