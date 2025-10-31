Confcommercio e Polizia uniti per la sicurezza stradale | Non solo sanzioni ma cambiamenti culturali

Lo scorso 16 ottobre presso la sede di Confcommercio a Cesena si è tenuto l'evento formativo promosso da Confcommercio Forlì-Cesena dedicato alla sicurezza stradale e al valore della guida sicura, che ha visto l’intervento del dirigente della sezione Polizia Stradale di Forlì. L’iniziativa, a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altre letture consigliate

Ventimiglia: sinergia tra Confcommercio e Polizia di Stato - X Vai su X

Crotone, doppio arresto della Polizia di Stato nei controlli disposti dal Questore Panvino - facebook.com Vai su Facebook

Rimini: Confcommercio e Federpreziosi in visita alla Centrale Radio Operativa della Polizia Locale - I vertici di Confcommercio della provincia di Rimini e di Federpreziosi hanno visitato oggi la Centrale Radio Operativa (CRO) della Polizia Locale di Rimini ... Secondo chiamamicitta.it

Tassa di soggiorno per finanziare la sicurezza: Confcommercio sostiene proposta - Il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini Giammaria Zanzini, insieme al presidente provinciale di Federpreziosi- Segnala msn.com

Cybersicurezza, intesa tra Polizia e Confcommercio Lombardia - Polizia di Stato e Confcommercio Lombardia hanno rinnovato il Protocollo di collaborazione finalizzato alla Prevenzione e al Contrasto dei crimini informatici. Lo riporta ansa.it