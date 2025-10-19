Carabinieri in campo sul territorio Un arresto denunce e sanzioni
Prosegue l’attività di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri, nell’ambito dell’ operazione ad alto impatto coordinata dal Comando provinciale di Milano. L’iniziativa, che interessa l’intera area metropolitana, ha già portato all’identificazione di oltre 1.400 persone e al controllo di più di 600 veicoli, con una particolare attenzione alle zone considerate più critiche. A San Giuliano Milanese, i risultati dell’operazione sono significativi: oltre 90 persone identificate, più di 40 mezzi controllati e tre esercizi commerciali sottoposti a verifica. Durante i controlli, i militari hanno elevato una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, identificato e denunciato due soggetti per lesioni personali e arrestato un individuo per maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
