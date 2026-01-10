Finisce contro il muro a Taceno | l’auto si incendia ma il 23enne al volante è illeso

A Taceno, un giovane di 23 anni ha perso il controllo della propria auto, finendo contro un muro e causando un incendio. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. L’incidente si è verificato nella giornata del 10 gennaio 2025, e le operazioni di soccorso sono state rapide. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Taceno (Lecco), 10 gennaio 2025 – La sbandata, lo schianto contro un muro, poi le fiamme. Solo pochi istanti e il conducente sarebbe bruciato vivo. Invece è riuscito a scappare fuori dall'abitacolo pochi attimi prima che divampasse il rogo. L'incidente. Nella notte, un automobilista di 23 anni al volante di una Citroen è finito contro un casolare a bordo strada della Sp 67 dell'Alta Valsassina a Taceno. Probabilmente ha perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto viscido. L'impatto è stato ad alta velocità. In seguito allo scontro il veicolo si è incendiato. Nonostante il colpo e le fiamme, il 23enne è riuscito a mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finisce contro il muro a Taceno: l’auto si incendia ma il 23enne al volante è illeso Leggi anche: Tragico incidente in Puglia, l'auto si ribalta e finisce contro un muro: muore un giovane Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Auto finisce contro un muro, donna incastrata tra le lamiere: salvata dai vigili del fuoco - La Spezia, 19 ottobre 2025 – Incidente stradale intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 19 ottobre, in via Buonviaggio. lanazione.it Finisce contro un muro. Muore a 73 anni l’imprenditore Morelli - Rino Morelli, 73 anni, fondatore insieme ai figli della storica attività Morelli Gomme di Legnano, è morto dopo aver perso il controllo dell’auto, finendo contro un muro. ilgiorno.it Finisce contro un muro e poi nel terreno: auto fuori strada sulla 231 #andria - facebook.com facebook Muro giallorosso: all’Allianz Stadium Juventus-Lecce finisce 1-1 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.