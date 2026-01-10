Roma | ruba 300 euro in auto durante un incontro sessuale denunciato 21enne

Un 21enne è stato denunciato dai carabinieri di Roma per aver sottratto 300 euro in contanti da un’auto durante un incontro sessuale con un uomo di 44 anni. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli del fatto.

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per furto, dopo aver sottratto 300 euro in contanti da un’auto durante un incontro sessuale con un uomo di 44 anni. L’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte in via Palmiro Togliatti, precisamente all’incrocio con via Prenestina. Secondo le ricostruzioni effettuate, il 21enne si trovava a bordo del veicolo dell’uomo di 44 anni, con il quale aveva concordato un incontro di natura sessuale. Approfittando di un attimo di distrazione del conducente, il giovane ha prelevato i 300 euro che erano custoditi nel vano portaoggetti dell’auto, per poi scendere rapidamente dal veicolo e darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

