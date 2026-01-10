Short track i convocati dell’Italia per gli Europei Squadra azzurra al gran completo verso Milano Cortina 2026

L’Italia ha annunciato i convocati per i Campionati Europei di short track 2026, in programma a Tilburg dal 16 al 18 gennaio. La squadra azzurra si prepara a rappresentare il paese in questa importante competizione internazionale, che precede i Giochi di Milano Cortina 2026. L’elenco provvisorio evidenzia l’impegno e la preparazione degli atleti italiani in vista delle prossime grandi sfide sportive.

L’Italia ha diramato l’elenco provvisorio dei convocati per i Campionati Europei di short track 2026, in programma a Tilburg (Paesi Bassi) da venerdì 16 a domenica 18 gennaio. Sul ghiaccio neerlandese vedremo in azione tutti i big azzurri, che hanno scelto quindi di prendere parte alla rassegna continentale come tappa di passaggio verso il grande appuntamento olimpico di Milano. Nessuna novità tra le fila della Nazionale italiana, infatti i dieci atleti selezionati per l’Europeo sono gli stessi che hanno ottenuto la chiamata per le Olimpiadi. Il roster tricolore a Tilburg sarà composto da Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel, Martina Valcepina nel settore femminile e da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser sul fronte maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

