Serie C Union Brescia-Albinoleffe 2-1 Vittoria in rimonta | gol e highlights
L’Union Brescia ritrova la vittoria e il sorriso al “Rigamonti”, superando in rimonta l’Albinoleffe per 2-1. Dopo quasi un mese di digiuno, la squadra di Diana torna a far festa davanti ai propri tifosi, spinta da un Rigamonti caloroso e da un gruppo che non ha mai smesso di crederci. Decisive le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
. . ? | Union Trento Ravinense vs ASD Settaurense 1934 | 5*G - Calcio a 5 - Serie D - Trentino - Girone A ? | 22:00 | Venerdì 24 ottobre | Piedicastello . #forzasetta - facebook.com Vai su Facebook
Serie C. Il Lecco cade in casa contro l’Union Brescia https://lecconotizie.com/sport/lecco-sport/serie-c-il-lecco-cade-in-casa-contro-lunion-brescia/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Diretta Brescia Albinoleffe/ Streaming video tv: Union alla ricerca della vetta (Serie C, 25 ottobre 2025) - Diretta Brescia Albinoleffe streaming video tv: tornata a vincere, la squadra di Aimo Diana prosegue l'inseguimento al Vicenza nel girone A. Si legge su ilsussidiario.net
Serie C, l’Union Brescia ospita l’Albinoleffe: la diretta - Biancazzurri a caccia di una vittoria che in casa manca da quasi un mese. giornaledibrescia.it scrive
Union Brescia-AlbinoLeffe: diretta live e risultato in tempo reale - AlbinoLeffe di sabato 25 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net