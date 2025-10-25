Serie C Union Brescia-Albinoleffe 2-1 Vittoria in rimonta | gol e highlights

Bresciatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Union Brescia ritrova la vittoria e il sorriso al “Rigamonti”, superando in rimonta l’Albinoleffe per 2-1. Dopo quasi un mese di digiuno, la squadra di Diana torna a far festa davanti ai propri tifosi, spinta da un Rigamonti caloroso e da un gruppo che non ha mai smesso di crederci. Decisive le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

