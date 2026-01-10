Serie A Atalanta-Torino | probabili formazioni e dove vederla in tv
Sabato 10 gennaio alle 20:45, l’Atalanta ospita il Torino alla New Balance Arena di Bergamo, aprendo il girone di ritorno di Serie A. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di conquistare punti fondamentali nella corsa alle posizioni di vertice e di salvezza. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire il match in diretta televisiva.
Sabato 10 gennaio alle 20:45 il Torino apre il girone di ritorno di Serie A sul campo dell’Atalanta, alla New Balance Arena di Bergamo, in una sfida che mette in palio punti pesanti per la corsa alle rispettive ambizioni stagionali.Pre partita e precedentiI precedenti ufficiali a Bergamo sono 65. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
