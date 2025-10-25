Serie A Torino-Genoa | probabili formazioni e dove vederla in tv

Torinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’entusiasmante vittoria casalinga contro il Napoli, il Torino torna in campo davanti al proprio pubblico per l’ottava giornata di Serie A. Domenica 26 ottobre, con fischio d’inizio alle 12.30, i granata affronteranno il Genoa allo stadio Olimpico Grande Torino, decisi a dare continuità al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

serie torino genoa probabiliLe probabili formazioni di Torino-Genoa: tocca a Paleari - Le probabili formazioni del match tra Torino e Genoa di domenica ore 12. Segnala toronews.net

serie torino genoa probabiliTorino-Genoa, le probabili formazioni - Clicca qui per leggere le probabili formazioni di Pianetagenoa1893. Si legge su pianetagenoa1893.net

serie torino genoa probabiliSerie A: domenica alle 12.30 Torino-Genoa DIRETTA Probabili formazioni - Il Torino è in 14ª posizione con 8 punti, 8 meno della squadra prima in classifica, il Milan, in 7 partite. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serie Torino Genoa Probabili