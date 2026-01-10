Senesi Juve il difensore ha espresso la sua preferenza | presente il forte interesse del Barcellona Questo il suo futuro

Senesi Juve ha recentemente dichiarato di preferire la Serie A rispetto alle offerte del Barcellona e del Manchester United. Il difensore argentino mira a concludere la sua carriera in Italia, scegliendo un club che gli offra le migliori opportunità di crescita e stabilità. La sua decisione riflette un’attenta valutazione delle opzioni e il desiderio di rimanere nel calcio europeo, mantenendo al centro la sua carriera professionale.

Senesi Juve: il difensore argentino preferisce la Serie A ai catalani e al Manchester United per firmare l’ultimo grande contratto della carriera. La pianificazione strategica della Juventus per la prossima stagione entra nel vivo con mesi di anticipo, confermando la volontà di Damien Comolli di sfruttare al meglio le occasioni a parametro zero. Il nome cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza è quello di Marcos Senesi, roccioso centrale argentino del Bournemouth. Il classe 1997 ha già comunicato al club inglese l’intenzione irrevocabile di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno, scatenando inevitabilmente l’interesse delle big europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi Juve, il difensore ha espresso la sua preferenza: presente il forte interesse del Barcellona. Questo il suo futuro Leggi anche: Adeyemi Juve, l’Arsenal minaccia i bianconeri e le altre pretendenti. L’ala del Borussia Dortmund ha espresso la sua preferenza. Cosa sta succedendo Leggi anche: Senesi Juventus, arrivano conferme: sarà questo il futuro del difensore! Lo testimonia anche questa mossa del Bournemouth Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Juve, trattative argentine: Senesi in difesa, Pellegrino in attacco. I piani di Comolli; La Juve si muove in anticipo: contatti per il colpo Senesi a parametro zero; Perché la Juventus vuole Senesi: l'occasione low cost per la difesa di Spalletti; Senesi subito o a giugno? La Juventus riflette sul possibile colpo in difesa lowcost già a gennaio. La Juve avanza per Senesi: chi è il difensore argentino del Bournemouth - Il difensore argentino è in scadenza di contratto e i bianconeri hanno già chiesto informazioni al ... tag24.it Mercato Juve, Moretto sicuro: «Presto nuovi contatti! Comolli vuole bloccarlo ora in vista di giugno» - Si scalda la pista per il difensore in scadenza La difesa della Juventus potrebbe presto arricchi ... juventusnews24.com

Il collega Santonna su Senesi: "Tra i migliori centrali della Premier League, la Juve farebbe un affarone a zero e per la sua qualità nel palleggio" - com ha contattato, in esclusiva, il collega molto vicino le vicende delle "Cherries" e collaboratore per la testata giornalistica "Bournemouth ... tuttojuve.com

Senesi a zero: occasione Juve, ma con qualche insidia Il difensore va verso l’ultima stagione al Bournemouth Bisognerà lottare contro la concorrenza, le commissioni elevate e soprattutto la volontà del giocatore #Juventus #Senesi #Calciomercato # x.com

Senesi a zero: occasione Juve, ma con qualche insidia Marcos Senesi va verso l’ultima stagione al Bournemouth: contratto in scadenza e futuro tutto da scrivere. Dal 1° luglio sarà libero, ma già da febbraio potrà promettersi a un nuovo club. La Juventus - facebook.com facebook

