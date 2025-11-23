Adeyemi Juve l’Arsenal minaccia i bianconeri e le altre pretendenti L’ala del Borussia Dortmund ha espresso la sua preferenza Cosa sta succedendo

Adeyemi Juve, l’agente Mendes blocca il BVB sul rinnovo: la richiesta è di 80 milioni e un super ingaggio. La rottura fa gola a Inter e Juventus. Il futuro di Karim Adeyemi e del suo contratto al Borussia Dortmund sono in un punto morto. Nonostante il club tedesco voglia trattenere il giovane attaccante, le trattative per il prolungamento sono diventate estremamente difficili a causa delle divergenze economiche. Il Borussia Dortmund ha fatto la sua proposta, offrendo un ingaggio aumentato a circa 7,2 milioni di euro all’anno. Tuttavia, questa cifra è stata giudicata insufficiente dall’agente del calciatore, Jorge Mendes. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

