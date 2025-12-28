Senesi Juventus arrivano conferme | sarà questo il futuro del difensore! Lo testimonia anche questa mossa del Bournemouth

Arrivano conferme sul futuro del difensore Senesi, attualmente al Bournemouth. La sua posizione sembra ormai definita, mentre il club inglese ha già individuato il sostituto. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nella sua carriera e nel progetto di rafforzamento della squadra. Nei prossimi mesi potrebbero emergere ulteriori dettagli riguardo al trasferimento e alle modalità dell’operazione.

Senesi Juventus, arrivano conferme sul futuro del difensore del Bournemouth! E gli inglesi hanno già individuato il sostituto. Il calciomercato è fatto di porte girevoli e, spesso, un addio in Premier League può innescare un effetto domino decisivo per la Serie A. È quello che sta accadendo sull’asse Torino-Bournemouth, dove i destini di due difensori sembrano intrecciarsi in vista della prossima estate. Come riferito da Gianluca Di Marzio, la notizia principale riguarda Marcos Senesi. Il difensore centrale argentino ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club inglese. A giugno, dunque, lascerà il Vitality Stadium a parametro zero, diventando una delle occasioni più ghiotte del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, sondaggio per Senesi - Juventus già al lavoro per il mercato estivo: secondo Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, piace Marcos Senesi per la difesa. msn.com