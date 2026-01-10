Scontro legale tra Santino Di Matteo e i familiari sul risarcimento per la morte del piccolo Giuseppe

È in corso una causa civile presso il tribunale di Palermo tra Santino Di Matteo, ex collaboratore di giustizia, e i suoi familiari, riguardante il risarcimento per la morte del piccolo Giuseppe. La controversia coinvolge la ex moglie e il figlio, evidenziando una divisione all’interno della famiglia. Per approfondimenti e aggiornamenti sulla vicenda, è possibile consultare le fonti ufficiali e le notizie di giornata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La causa civile davanti al tribunale di Palermo. È scoppiata una dura battaglia giudiziaria tra Santino Di Matteo, ex collaboratore di giustizia, e la ex moglie insieme al figlio. Al centro del contenzioso c’è il risarcimento per l’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, secondo figlio dell’uomo, rapito e assassinato da Cosa nostra. Secondo quanto emerso, il risarcimento – pari a circa un milione di euro – sarebbe stato riconosciuto senza includere Di Matteo, che ora sostiene di essere stato estromesso illegittimamente dalla ripartizione della somma. «Tradito dallo Stato e dalla mia famiglia». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scontro legale tra Santino Di Matteo e i familiari sul risarcimento per la morte del piccolo Giuseppe Leggi anche: Risarcimento per l’omicidio del piccolo Di Matteo, scontro in tribunale tra il pentito e la famiglia Leggi anche: Strangolato e sciolto nell'acido, 30 anni fa la morte del piccolo Giuseppe Di Matteo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Risarcimento per l’omicidio del piccolo Di Matteo, scontro in tribunale tra il pentito e la famiglia - E’ guerra giudiziaria tra il pentito Santino Di Matteo e la ex moglie Franca Castellese e il figlio Nicola sul risarcimento del danno riconosciuto per ... msn.com

Ilary Blasi contro Francesco Totti: nuovo scontro legale La conduttrice avrebbe denunciato di nuovo il suo ex marito a seguito dell'improvviso crollo del controsoffitto della villa all'EUR dove la Blasi vive con tutti e 3 i loro figli Fanpage ci spiega tutto così: - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.