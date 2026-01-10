Scontro legale tra Santino Di Matteo e i familiari sul risarcimento per la morte del piccolo Giuseppe

È in corso una causa civile presso il tribunale di Palermo tra Santino Di Matteo, ex collaboratore di giustizia, e i suoi familiari, riguardante il risarcimento per la morte del piccolo Giuseppe. La controversia coinvolge la ex moglie e il figlio, evidenziando una divisione all’interno della famiglia. Per approfondimenti e aggiornamenti sulla vicenda, è possibile consultare le fonti ufficiali e le notizie di giornata.

È scoppiata una dura battaglia giudiziaria tra Santino Di Matteo, ex collaboratore di giustizia, e la ex moglie insieme al figlio. Al centro del contenzioso c'è il risarcimento per l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, secondo figlio dell'uomo, rapito e assassinato da Cosa nostra. Secondo quanto emerso, il risarcimento – pari a circa un milione di euro – sarebbe stato riconosciuto senza includere Di Matteo, che ora sostiene di essere stato estromesso illegittimamente dalla ripartizione della somma. «Tradito dallo Stato e dalla mia famiglia».

