Risarcimento per l’omicidio del piccolo Di Matteo scontro in tribunale tra il pentito e la famiglia

In un procedimento giudiziario tra il pentito Santino Di Matteo e la famiglia del piccolo Giuseppe, si discute il risarcimento per l’omicidio del bambino, assassinato da Cosa nostra. La controversia coinvolge la ex moglie Franca Castellese e il figlio Nicola, evidenziando le tensioni legali legate a una delle tragedie più dolorose legate alla criminalità organizzata. La vicenda si svolge in un contesto di confronto legale volto a definire le responsabilità e i risarcimenti.

E' guerra giudiziaria tra il pentito Santino Di Matteo e la ex moglie Franca Castellese e il figlio Nicola sul risarcimento del danno riconosciuto per l'assassinio del piccolo Giuseppe, secondo figlio del collaboratore di giustizia e della donna rapito, strangolato e ucciso da Cosa nostra. Lo scontro sul risarcimento per l'omicidio del bambino "Prima mi ha tradito lo Stato, ora la mia famiglia". Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Il fratello del piccolo Di Matteo, "Non perdonerò mai mio padre". Trent'anni fa l'omicidio ordinato da Brusca. La morte del piccolo Di Matteo, guerra giudiziaria per il risarcimento tra pentito e familiari - "Prima mi ha tradito lo Stato, ora la mia famiglia", dice Di Matteo al quotidiano La Repubblica in merito al contenzioso pendente in tribunale sul milione di euro riconosciuto per la tragica morte del bambino.

La richiesta di risarcimento degli eredi delle vittime

