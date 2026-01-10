Schianto tra un suv e una microcar | automobilista liberato dalle lamiere
Poco dopo le 20 di questa sera, via Don Luigi Sturzo a Arezzo è stata teatro di un incidente tra un SUV e una microcar. Un intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estrarre l’automobilista dalle lamiere, garantendo la sua sicurezza. L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell'ordine per chiarire le cause dell’accaduto. Nessuna informazione definitiva sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.
Ancora un incidente sulle strade cittadine. Questa sera, poco dopo le 20 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, è intervenuta in via Don Luigi Sturzo per uno scontro tra un suv e una microcar. In seguito ad un violento impatto, l’autista della microcar è rimasto bloccato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Schianto tra due auto, una si ribalta. Conducente estratto dalle lamiere
Leggi anche: Grave incidente tra SUV e Microcar in via Don Luigi Sturzo: una persona ferita
Schianto tra un suv e una microcar: automobilista liberato dalle lamiere; ; Incidente in via Don Luigi Sturzo: scontro tra Suv e Microcar, conducente estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco; Grave incidente tra SUV e Microcar in via Don Luigi Sturzo: una persona ferita.
Incidente a Milano, schianto tra uno scooter e un suv: morto un uomo, grave una ragazza - È successo all'incrocio tra via Ascanio Sforza e piazza Francesco Carrara a Milano nella tarda mattinata di sabato 3 gennaio ... milanotoday.it
Omicidio stradale. Schianto sulla Paullese: muore motociclista. Automobilista indagato - Zelo Buon Persico, inutili i soccorsi per un cinquantasettenne sbalzato di sella. ilgiorno.it
Milano, schianto suv-auto in viale Testi: il video che scagiona il ventenne - Proseguono, intanto, l'analisi delle telecamere installate sui semafori e la verifica se ci sia anche un tema di mancato rispetto della precedenza tra le cause dell'incidente stradale di domenica ... lastampa.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.