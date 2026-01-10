Poco dopo le 20 di questa sera, via Don Luigi Sturzo a Arezzo è stata teatro di un incidente tra un SUV e una microcar. Un intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estrarre l’automobilista dalle lamiere, garantendo la sua sicurezza. L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell'ordine per chiarire le cause dell’accaduto. Nessuna informazione definitiva sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

Ancora un incidente sulle strade cittadine. Questa sera, poco dopo le 20 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, è intervenuta in via Don Luigi Sturzo per uno scontro tra un suv e una microcar. In seguito ad un violento impatto, l’autista della microcar è rimasto bloccato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Schianto tra due auto, una si ribalta. Conducente estratto dalle lamiere

Leggi anche: Grave incidente tra SUV e Microcar in via Don Luigi Sturzo: una persona ferita

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Schianto tra un suv e una microcar: automobilista liberato dalle lamiere; ; Incidente in via Don Luigi Sturzo: scontro tra Suv e Microcar, conducente estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco; Grave incidente tra SUV e Microcar in via Don Luigi Sturzo: una persona ferita.

Incidente a Milano, schianto tra uno scooter e un suv: morto un uomo, grave una ragazza - È successo all'incrocio tra via Ascanio Sforza e piazza Francesco Carrara a Milano nella tarda mattinata di sabato 3 gennaio ... milanotoday.it