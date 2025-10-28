Schianto tra due auto una si ribalta Conducente estratto dalle lamiere

Incidente questa mattina in Valtiberina. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro è intervenuta in bia Dei Lorena a Sansepolcro per uno scontro tra due veicoli. Nell'impatto un'auto si è ribaltata sulla carreggiata. Il conducente, un ottantenne biturgense, è stato estratto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Terribile schianto fra due auto: tre feriti gravi - facebook.com Vai su Facebook

Schianto auto-Ape sulla provinciale 15 tra Ghilarza e Boroneddu - X Vai su X

Terribile schianto fra due auto nel Viterbese, tre feriti gravi: ipotesi corsa clandestina - Tre giovani sono finiti in ospedale in gravi condizioni dopo un violento incidente nel Viterbese. Secondo fanpage.it

Schianto tra due auto nel Viterbese, ipotesi gara clandestina: il sorpasso in velocità e l'incidente. Feriti alcuni giovani - Si indaga sulla causa dello schianto avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre nel Viterbese in cui sono rimasti feriti più o ... Lo riporta msn.com

Pauroso schianto tra tre auto, una si ribalta: un ferito grave trasportato dall'elisoccorso di Parma - Ribaltata Foto da: Pauroso schianto tra tre auto, una si ribalta: un ferito grave trasportato dall'elisoccorso di Parma Inicente Foto da: Pauroso schianto tra tre auto, una si ribalta: ... Si legge su parmatoday.it