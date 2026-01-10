Saelemaekers stanco? Allegri | Vuole dare talmente tanto che va fuori ritmo…
L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato in conferenza stampa le condizioni di Alexis Saelemaekers, sottolineando il suo impegno e la sua determinazione. Secondo Allegri, il giocatore desidera offrire molto in campo, ma a volte questo può portarlo a perdere ritmo. La discussione si inserisce nel contesto della vigilia della sfida tra Fiorentina e Milan, evidenziando l’attenzione del tecnico sulle prestazioni dei suoi calciatori.
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato di Alexis Saelemaekers in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
