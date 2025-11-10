Selvaggia Lucarelli VS Rossella Erra | Ti ignorerò talmente tanto che alla fine anche tu stessa dubiterai della tua esistenza
I concorrenti della ventesima edizione di Ballando con le Stelle non litigano? Che problema c'è, quando al loro posto possono silurarsi a vicenda due membri del cast fisso del programma. Nel corso della settima puntata del talent show, andata in onda sabato sera su Rai 1, si è accesa una discussione tra la giurata Selvaggia Lucarelli e la tribuna del popolo Rossella Erra. Uno scontro che ancora una volta ha messo in luce il mancato feeling tra le due donne, già piuttosto evidente nel corso degli anni. La tensione è esplosa nel momento in cui Selvaggia ha dato il suo giudizio sulla performance di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, dedicata ai figli della conduttrice, ironizzando sulla commozione palesata da Rossella e dagli altri tribuni del popolo: Volevo tranquillizzarvi: siete ancora vivi, sembravano dei coccodrilli.
