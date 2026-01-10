Sabalenka-Kostyuk finale ad alta tensione a Brisbane | polemiche e scintille fuori dal campo

La finale del WTA 500 di Brisbane tra Aryna Sabalenka e Marta Kostyuk si prospetta come un match intenso, con possibili tensioni anche fuori dal campo. L'incontro, che rappresenta un momento importante del torneo, attirerà l'attenzione non solo per la qualità del tennis offerto, ma anche per le dinamiche che lo circondano. Un appuntamento da seguire con attenzione, in un contesto di grande rilevanza nel circuito femminile.

La finale del WTA 500 di Brisbane tra Aryna Sabalenka e Marta Kostyuk si preannuncia elettrica e particolare nel suo genere, non soltanto per ciò che accadrà sul cemento australiano. Sullo sfondo pesano tensioni extra campo che affondano le radici nel conflitto in Ucraina, da tempo motivo di frattura nei rapporti tra le tenniste ucraine e quelle russe e bielorusse. Kostyuk poi, affrontando il tema delle differenze fisiche nel tennis femminile e citando apertamente Iga Swiatek e la stessa bielorussa, aveva avanzato l’ipotesi che alcune giocatrici possano beneficiare di una struttura biologica più favorevole rispetto ad altre. 🔗 Leggi su Oasport.it

