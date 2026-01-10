La finale del WTA Brisbane 2026 mette di fronte Sabalenka, numero uno del mondo, e Kostyuk, che sta emergendo come una protagonista nel circuito delle grandi. Si tratta della prima finale 500 dell’anno, un appuntamento che evidenzia il percorso di crescita delle giocatrici e l’importanza di questo torneo nel calendario internazionale. Un match che promette spettacolo e confronto tra due atlete in fase ascendente.

La numero 1 del mondo contro una giocatrice che, finalmente, sta mettendo a fuoco il concetto di sbocciare nel tennis che conta, quello delle big. Sarà Aryna Sabalenka contro Marta Kostyuk nella prima finale a livello di WTA 500 del 2026, quella di Brisbane. La bielorussa deve comunque impegnarsi in maniera piuttosto importante al di là del punteggio, 6-3 6-4, per battere la ceca Karolina Muchova. Il break iniziale è immediato, però, da parte di Sabalenka, che da 0-40 si fa recuperare, concretizzando comunque ai vantaggi. E non si volta più indietro, chiudendo per 6-3 alla terza chance. Ci sono game più lunghi e lottati nel secondo parziale, con opportunità sia per l’una che per l’altra, ma alla fine sono decisivi gli ultimi due giochi, con il break ottenuto nel nono gioco dalla bielorussa, e il decimo, in cui la ceca cede al quarto match point e dopo aver mancato due palle del 5-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Brisbane 2026: Sabalenka-Kostyuk la prima finale 500 dell’anno

Leggi anche: Tabellone WTA Brisbane 2026: Sabalenka e Anisimova al via del primo 500 stagionale

Leggi anche: Tabellone WTA Brisbane 2025: Sabalenka e Anisimova al via del primo 500 stagionale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

WTA Brisbane su , 7 Top 10 al via: il tabellone; WTA Brisbane 2026: Sabalenka col turbo, avanti anche Keys; WTA Brisbane 2026, Sabalenka e Pegula passano in semifinale. Fuori Andreeva; WTA Brisbane 2026: Sabalenka travolge Bucsa al suo debutto quest'anno.

Finale Sabalenka-Kostyuk in tv: data, orario WTA 500 Brisbane 2026 - Aryna Sabalenka e Marta Kostyuk si contenderanno domenica 11 gennaio il titolo del WTA 500 di Brisbane 2026. spaziotennis.com