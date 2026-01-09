WTA Brisbane 2026 Sabalenka e Pegula passano in semifinale Fuori Andreeva

Al WTA di Brisbane 2026, le atlete Sabalenka e Pegula si sono qualificate per le semifinali dopo aver superato i quarti di finale. La competizione prosegue con le sfide decisive, mentre Andreeva è stata eliminata. Il torneo prosegue con attenzione alle prossime partite, confermando l’interesse verso le migliori giocatrici internazionali.

Il torneo WTA di Brisbane torna in campo per disputare i match dei quarti di finale. Aryna Sabalenka e Jessica Pegula rispettano le previsioni della vigilia e si qualificano per le semifinali. La bielorussa sfiderà la ceca Karolina Muchova, autrice dell'eliminazione di Rybakina, mentre la statunitense giocherà contro l'ucraina Marta Kostyuk che ha sconfitto Mirra Andreeva. Il primo incontro in programma riserva la grande sorpresa di giornata. Karolina Muchova piega Elena Rybakina 6-2 2-6 6-4 in due ore e quattro minuti. La ceca rompe l'equilibrio iniziale con il break del 3-2, strappa nuovamente il servizio alla rivale nel settimo game e chiude il set inaugurale sul 6-2.

