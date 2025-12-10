Visite annullate all' insaputa dei pazienti al Ruggi | la denuncia di Polichetti Udc

Aumentano i casi di visite mediche annullate senza preavviso e prenotazioni rinviate di oltre un anno in Campania. La denuncia arriva da Polichetti dell'Udc, evidenziando criticità nel sistema sanitario che coinvolgono pazienti ignari delle modifiche ai loro appuntamenti presso il Ruggi. Un fenomeno che solleva preoccupazioni sulla gestione delle prenotazioni e sulla trasparenza delle comunicazioni.

Si starebbero moltiplicando i casi di visite annullate a insaputa dei pazienti e di prenotazioni rinviate di oltre un anno in Campania. “Un fenomeno accaduto anche al Ruggi di Salerno, attraverso il sistema di prenotazione della Regione. L’episodio emblematico - denuncia in una nota il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

