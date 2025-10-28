Interviene per proteggere i medici Guardia giurata aggredita da paziente al pronto soccorso
"Solo l’intervento dei carabinieri ha permesso di riportare la calma dopo oltre un’ora di tensione altissima", denuncia la UiltucsToscana svelando l’ aggressione subita da una guardia giurata che presta servizio all’ ospedale di Nottola. Il fatto sarebbe accaduto al pronto soccorso nella notte fra sabato e domenica. La guardia giurata, che è iscritto a Uiltucs, lavora qui per conto della società Verux. Chiunque ha avuto modo di ricorrere alle cure di quella che viene definita ’la porta d’ingresso’ dell’ospedale, dove arrivano ambulanze e pazienti in attesa di essere presi in carico, avrà notato quanto prezioso sia il lavoro svolto dalle guardie giurate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
