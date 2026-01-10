Ruba all' Aldi poi armato di bottiglia minaccia l' addetto alla sicurezza per scappare | arrestato

Un uomo ha tentato di rubare merce da un supermercato Aldi, ma è stato arrestato dopo aver minacciato un addetto alla sicurezza con un frammento di bottiglia. L’episodio si è verificato durante il tentativo di fuga, quando il ladro ha impugnato l’oggetto contundente per intimidire chi gli era davanti. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, assicurando l’arresto dell’individuo.

Un furto al supermercato, con della merce prelevata dagli scaffali e non pagata, che però si è trasformato in una rapina quando un uomo, per scappare con il bottino e sfuggire all'addetto alla sicurezza, ha impugnato un coccio di bottiglia. È successo nella serata di venerdì 9 gennaio, presso il.

