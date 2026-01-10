Rovereto domenica la bomba ferma la città e i treni | il piano di sicurezza

10 gen 2026

Domenica 11 gennaio, alle 9.30, Rovereto si fermerà per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto in via Maioliche. La sirena segnerà l’inizio delle attività di sicurezza, che interesseranno l’intera città e i servizi ferroviari. È importante seguire le indicazioni delle autorità e rispettare le misure di sicurezza predisposte per garantire la tutela di tutti.

Alle 9.30 di domenica 11 gennaio la sirena segnerà l’inizio delle operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto in via Maioliche, a Rovereto. Una mattinata delicata, che imporrà evacuazioni, limitazioni agli spostamenti e il blocco della circolazione ferroviaria tra Trento e Ala per. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

