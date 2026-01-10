Rovereto domenica la bomba ferma la città e i treni | il piano di sicurezza
Domenica 11 gennaio a Rovereto, alle 9.30, si svolgeranno le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto in via Maioliche. La sirena segnalerà l’inizio delle attività di sicurezza, che comporteranno la temporanea sospensione del traffico e dei servizi ferroviari per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori coinvolti.
Alle 9.30 di domenica 11 gennaio la sirena segnerà l’inizio delle operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto in via Maioliche, a Rovereto. Una mattinata delicata, che imporrà evacuazioni, limitazioni agli spostamenti e il blocco della circolazione ferroviaria tra Trento e Ala per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
