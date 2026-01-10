Roma si accende il mercato | presentata al Tottenham la prima offerta per Dragusin le ultime

La Roma ha inviato la prima offerta al Tottenham per Radu Dragusin, segnando un passo importante nelle trattative di mercato. La società giallorossa si muove con attenzione e senza enfasi, valutando le possibilità di acquisizione del difensore rumeno. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali risposte del club inglese, nel rispetto delle tempistiche e delle strategie di mercato.

Roma, il mercato entra nel vivo: recapitata al Tottenham la prima offerta per Dragusin, ecco gli aggiornamenti La Roma ha mosso i primi passi concreti per Radu Dragusin, presentando al Tottenham un’offerta iniziale per il difensore rumeno. La proposta giallorossa è formulata come un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al club di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

