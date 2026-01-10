Roma si accende il mercato | presentata al Tottenham la prima offerta per Dragusin le ultime

La Roma ha inviato la prima offerta al Tottenham per Radu Dragusin, segnando un passo importante nelle trattative di mercato. La società giallorossa si muove con attenzione e senza enfasi, valutando le possibilità di acquisizione del difensore rumeno. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali risposte del club inglese, nel rispetto delle tempistiche e delle strategie di mercato.

Roma, il mercato entra nel vivo: recapitata al Tottenham la prima offerta per Dragusin, ecco gli aggiornamenti La Roma ha mosso i primi passi concreti per Radu Dragusin, presentando al Tottenham un’offerta iniziale per il difensore rumeno. La proposta giallorossa è formulata come un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al club di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, si accende il mercato: presentata al Tottenham la prima offerta per Dragusin, le ultime Leggi anche: Dragusin Roma, giallorossi al lavoro per riportare in Italia l’ex Juventus. La proposta per il Tottenham Leggi anche: Massara su Dragusin, la conferma dell’agente: “La Roma ha manifestato l’interesse al Tottenham” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il mercato giallorosso si accende. Il Romanista in prima pagina: "Febbre da Roma" - Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che si concentra sulle mosse di mercato della Roma, tra le. tuttomercatoweb.com

Il mercato della Roma si accende: Zirkzee vuole solo Gasp, piace Zappacosta - Joshua Zirkzee ha deciso che il suo futuro deve tingersi di giallorosso e, soprattutto, parlare la lingua di Gian Piero Gasperini. corrieredellosport.it

LaPresse. . "Raspadori alla Roma Mica è arrivato Maradona". Claudio Lotito accende il derby di mercato. Il presidente della Lazio commenta l'arrivo dell'ex Napoli in giallorosso. E svela il rifiuto ricevuto: "Noi gli abbiamo fatto una proposta ma non l'ha accetta - facebook.com facebook

Fedez accende Oristano: in piazza Roma un Capodanno “Magnifico” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.