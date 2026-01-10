Oggi, alle ore 18.00, la Roma affronta il Sassuolo all’Olimpico, nella prima partita casalinga del 2026. L’incontro rappresenta un momento importante per la squadra e i tifosi, con i biglietti che stanno rapidamente esaurendo. Una sfida che mette in palio punti fondamentali in un inizio di stagione che si preannuncia intenso.

La Roma scenderà in campo oggi contro il Sassuolo, sabato 10, alle ore 18.00 e lo farà all’ Olimpico, per la prima partita dell’anno tra le mura domestiche. La partita è di quelle complesse: la Roma cerca conferme dopo le due belle prove contro il Genoa e il Lecce, mentre i neroverdi di mister Grosso vogliono ribadirsi come una delle vere e proprie mine vaganti del campionato. I giocatori dovranno dimostrare di esser pronti a tutto una volta scesi sul rettangolo di gioco; i tifosi, invece, hanno già risposto presente e per stasera all’Olimpico sono attesi 60.000 spettatori. Anno nuovo, stessa partecipazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Sassuolo: la prima all’Olimpico del 2026 sfiora il sold out

Leggi anche: Verso Roma-Napoli, cresce l’attesa per il big match: Stadio Olimpico sold out

Leggi anche: Verso Roma-Genoa, Olimpico vicino al sold out per il ritorno di De Rossi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Roma-Sassuolo le probabili formazioni | all’Olimpico serve continuità.

Pagina 0 | Dove vedere Roma-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario - È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play ... corrieredellosport.it

Roma-Sassuolo, probabili formazioni, orario e dove vederla: Dybala sfida Pinamonti - La Roma torna in campo oggi, sabato 10 gennaio: i giallorossi ospitano il Sassuolo all'Olimpico nella prima gara del girone di ritorno. msn.com