Roma-Sassuolo Grosso soddisfatto | Bravi noi per 70 minuti Loro hanno troppa qualità

Dopo la partita tra Roma e Sassuolo, il tecnico neroverde Grosso ha commentato la prestazione della sua squadra, evidenziando i punti di forza e le aree di miglioramento. Nonostante la sconfitta, ha sottolineato la buona prova nei primi 70 minuti e l’importanza di continuare a lavorare. Analisi realistiche e obiettivi chiari caratterizzano il suo commento, che riflette un approccio equilibrato e orientato alla crescita.

Il tecnico neroverde commenta senza drammi il ko contro la squadra di Gasperini, analizzando mancanze e aspetti positivi Il Sassuolo torna a casa con zero punti, ma diverse sensazioni positive. L’allenatore neroverde Fabio Grosso è soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, anche se negli ultimi 15-20 minuti sono calati soprattutto mentalmente, con la Roma invece salita di livello soprattutto tecnicamente. Fabio Grosso (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole in conferenza del mister: Cosa avete sofferto maggiormente della Roma nel secondo tempo? Vi è mancato palleggio? “Mi tengo stretta la prestazione fino ai 15 minuti finali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma-Sassuolo, Grosso soddisfatto: “Bravi noi per 70 minuti. Loro hanno troppa qualità” Leggi anche: Roma-Sassuolo, Grosso: “Loro hanno qualità e aggressività. Thorstvedt e Candé out” Leggi anche: Sassuolo Parma, Grosso: «Loro hanno qualità. Mi aspetto una partita difficile. Noi stiamo bene, vogliamo vincere in casa» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sassuolo - Juventus in Diretta Streaming | IT; Il Sassuolo di Grosso ‘sfida’ la Serie A: l’analisi sul prossimo avversario della Roma; |LIVE| Roma-Sassuolo: la conferenza stampa di Gasperini; Grosso , bicchiere mezzo pieno: Risultato giusto, sempre in partita. Roma-Sassuolo 2-0, Grosso: “Dobbiamo essere bravi a ricreare i presupposti per trovare il sereno” - 0, sesta partita senza vittorie per i neroverdi: “ È stata una bella partita, siamo stati dentro la gara e abbiamo creato ... canalesassuolo.it

Grosso dopo Roma-Sassuolo: "Siamo calati per varie ragioni, non voglio cedere alla tentazione di..." - Nel finale siamo calati un pochino per varie ragioni, ma non voglio cedere alle tentazioni di trovare alibi. tuttosport.com

