Roma-Sassuolo Grosso | Loro hanno qualità e aggressività Thorstvedt e Candé out

Domani, Roma e Sassuolo si affrontano nella prima partita del girone di ritorno. La squadra di Mourinho cerca continuità, mentre gli emiliani si preparano a sfidare i giallorossi con qualità e determinazione. Per questa sfida, Roberto De Zerbi dovrà fare a meno di Thorstvedt e Candé, due elementi importanti. Una partita che si annuncia equilibrata e da valutare attentamente, con obiettivi di classifica e prestazioni in primo piano.

Poco più di 24 ore e la Roma tornerà in campo per affrontare il Sassuolo nella prima giornata del girone di ritorno. In conferenza stampa il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso ha presentato il match: “Stiamo cercando di preparare una gara molto difficile in pochi giorni, ma abbiamo dimostrato di avere delle qualità a prescindere dagli assenti e dai presenti. Abbiamo qualità migliori rispetto a ciò che abbiamo fatto vedere nell’ultima partita. Dobbiamo essere bravi a trovare le soluzioni ed è dentro la difficoltà che si trovano le risorse per crescere”. Grosso: “Gasperini è molto bravo”. Il tecnico del Sassuolo ha parlato delle condizioni di alcuni infortunati: “ Thorstvedt metterà il tutore per una settimana, poi ci saranno 45 giorni per provare a recuperare bene. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

