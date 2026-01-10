Roma–Sassuolo 2-0 Koné e Soulé firmano la rincorsa

La Roma ha ottenuto una vittoria importante contro il Sassuolo, chiudendo la partita con un risultato di 2-0. I gol di Koné e Soulé testimoniano la crescita della squadra, che ha dimostrato pazienza e attenzione nei momenti chiave. Un risultato che rafforza la fiducia nel percorso di sviluppo e consolidamento della rosa giallorossa.

La partita si sblocca al 76', dopo una lunga pressione. L'azione nasce a destra, si sviluppa con ordine e trova Manu Koné pronto all'inserimento: colpo preciso, vantaggio che libera la Roma. Il Sassuolo prova a riorganizzarsi, ma non riesce a uscire dal guscio.

