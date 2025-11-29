Como-Sassuolo 2-0 per una notte Fabregas è in zona Champions

Anticipo della 13ª giornata dominato dalla squadra lariana, che centra l’undicesimo risultato utile consecutivo e rilancia la stagione con un successo solido contro il Sassuolo. Reti di Douvikas e Moreno, primo gol stagionale per l’attaccante. Traguardo storico: i biancoblù non erano così continui dal 1986. Como, la striscia infinita ora è storia. Il Como continua a sorprendere e lo fa con un risultato che pesa, per classifica e simbolo. Nell’anticipo della 13ª giornata di Serie A, la squadra allenata da Fabregas supera 2-0 il Sassuolo, infilando l’ undicesimo risultato utile consecutivo, una continuità che mancava da quasi quarant’anni. 🔗 Leggi su Sportface.it