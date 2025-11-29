Como-Sassuolo 2-0 per una notte Fabregas è in zona Champions
Anticipo della 13ª giornata dominato dalla squadra lariana, che centra l’undicesimo risultato utile consecutivo e rilancia la stagione con un successo solido contro il Sassuolo. Reti di Douvikas e Moreno, primo gol stagionale per l’attaccante. Traguardo storico: i biancoblù non erano così continui dal 1986. Como, la striscia infinita ora è storia. Il Como continua a sorprendere e lo fa con un risultato che pesa, per classifica e simbolo. Nell’anticipo della 13ª giornata di Serie A, la squadra allenata da Fabregas supera 2-0 il Sassuolo, infilando l’ undicesimo risultato utile consecutivo, una continuità che mancava da quasi quarant’anni. 🔗 Leggi su Sportface.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, il Como non si ferma più: Sassuolo battuto e Inter raggiunta in classifica - facebook.com Vai su Facebook
Como-Sassuolo, infortunio per Berardi: si teme uno stiramento per l'attaccante #SkySport #SkySerieA #SerieA #Sassuolo #Berardi #ComoSassuolo Vai su X
Como-Sassuolo 2-0: video, gol e highlights - 0 contro il Sassuolo, prolunga a 11 la serie di risultati utili consecutivi in campionato e sale a 24 punti. Si legge su sport.sky.it
Questo Como sa di Europa: 2-0 al Sassuolo, Fabregas è 4°. In piena zona Champions - Dopo la Coppa Italia, il Como si ripete e abbatte il Sassuolo con convinzione: finisce 2- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Como-Sassuolo 2-0: Douvikas e Moreno firmano il successo lariano - Sassuolo di Venerdì 28 novembre 2025: vantaggio dopo 14 minuti di Douvikas e raddoppio all'ottavo della rirpesa di Moreno ... Riporta calciomagazine.net