Como - Sassuolo 2 a 0 decidono Douvikas e Moreno | lariani in zona Champions
Como aggressivo come sempre ad avvio match e alla fine, al 14' del primo tempo è Douvikas a portare in vantaggio i padroni di casa su cross dello spagnolo Moreno imbeccato da Caqueret: Como 1 - Sassuolo 0. La squadra di Grosso cerca subito di reagire ma al 30', dopo alcuni ribaltamenti di fronte. 🔗 Leggi su Quicomo.it
? Cesc Fabregas' Como side are UNBEATEN in 12 matches! ? ? 1-1 draw vs Genoa 2-1 win vs Fiorentina 3-0 win vs Sassuolo ? 1-1 draw vs Cremonese ? 1-1 draw vs Atalanta 2-0 win vs Juventus ? 0-0 draw vs Parma 3-1 win vs Hella Vai su X
Como-Sassuolo, duello generazionale tra Nico Paz e Berardi - facebook.com Vai su Facebook
Como-Sassuolo 2-0: video, gol e highlights - 0 contro il Sassuolo, prolunga a 11 la serie di risultati utili consecutivi in campionato e sale a 24 punti. Scrive sport.sky.it
Questo Como sa di Europa: 2-0 al Sassuolo, Fabregas è 4°. In piena zona Champions - Dopo la Coppa Italia, il Como si ripete e abbatte il Sassuolo con convinzione: finisce 2- Riporta tuttomercatoweb.com
Como sempre più su: 2-0 al Sassuolo, aggancio al Bologna e allungo (provvisorio) sulla Juve - 0: Douvikas e Alberto Moreno decisivi, Nico Paz incanta ancora sotto gli occhi delle star di Hollywood ... Segnala fanpage.it