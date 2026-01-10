Roma-Sassuolo 2-0 | decidono Koné e Soulé

La partita tra Roma e Sassuolo si è conclusa con un risultato di 2-0, grazie ai gol di Koné e Soulé nel secondo tempo. La gara si è svolta all'Olimpico, con i giallorossi che hanno mostrato solidità e determinazione, ottenendo così i tre punti fondamentali per la classifica. Entrambe le squadre hanno evidenziato caratteristiche tattiche diverse, contribuendo a un incontro equilibrato e ben giocato.

Roma-Sassuolo 2-0 RETI: 32'st M.Koné, 34'st Soulé. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Ghilardi 6, Mancini 6 (42'st Ziolkowski sv), Hermoso 6; Celik 6 (42'st Rensch sv), M.Koné 6.5, Pisilli 6, Tsimikas 5.5 (17'st Wesley 6); Soulé 7 (42'st Romano sv), Dybala 6.5; Ferguson 5.5 (39'pt El Shaarawy 6). In panchina: Vasquez, Zelezny, Angelino, Arena, Bah, Mirra, Lulli. Allenatore: Gasperini 6. SASSUOLO (4-3-3):

