Roma è tutta qui all' Esquilino in centinaia per difendere Spin Time dallo sgombero

A Roma, centinaia di persone si sono radunate all'Esquilino per difendere lo spazio sociale Spin Time dallo sgombero imminente. Durante un'assemblea pubblica e una catena umana, i manifestanti hanno espresso il loro sostegno, ribadendo l'importanza di preservare questo luogo come punto di riferimento per la comunità. La mobilitazione rappresenta un gesto di solidarietà e resistenza contro le minacce di sgombero.

