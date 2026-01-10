Roma è tutta qui all' Esquilino in centinaia per difendere Spin Time dallo sgombero
A Roma, centinaia di persone si sono radunate all'Esquilino per difendere lo spazio sociale Spin Time dallo sgombero imminente. Durante un'assemblea pubblica e una catena umana, i manifestanti hanno espresso il loro sostegno, ribadendo l'importanza di preservare questo luogo come punto di riferimento per la comunità. La mobilitazione rappresenta un gesto di solidarietà e resistenza contro le minacce di sgombero.
“Roma è Spin Time. Non si tocca, lo difenderemo con la lotta”, gridano i manifestanti. Si sono riuniti in centinaia davanti allo spazio sociale occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, per un'assemblea pubblica - durata quattro ore - e una catena umana contro lo sgombero di Spin Time. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Roma, Alzetta (Spin Time): "Mobilitazione permanente per dire no allo sgombero"
Leggi anche: Una catena umana per Spin Time: attivisti in mobilitazione contro il rischio sgombero a Roma
