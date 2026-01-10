Roma Alzetta Spin Time | Mobilitazione permanente per dire no allo sgombero

Gli attivisti di Spin Time a Roma hanno avviato una mobilitazione permanente per opporsi allo sgombero dell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme, occupato da oltre dodici anni. L’insediamento ospita più di 400 persone di 25 nazionalità diverse, e la protesta mira a mantenere questo spazio come luogo di residenza e aggregazione. La mobilitazione continua per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla sua importanza sociale e culturale.

Gli attivisti di Spin time si mobilitano e danno il via a un presidio permanente a Roma. Nell'edificio di dieci piani in via Santa Croce in Gerusalemme, occupato dodici anni fa, vivono oltre 400 persone di 25 nazionalità diverse. "Inizia oggi una mobilitazione permanente per dire no allo sgombero", spiega Andrea Alzetta, attivista di Spin Time che rivendica il valore del lavoro fatto negli anni che vede protagonisti soggetti che in genere sono esclusi, senza voce: migranti, precari, persone che non arrivano a fine mese. "E' una idea di città diversa dove ci si prende cura degli altri un po' per prendersi cura anche di se stessi.

Occupazioni a rischio a Roma, Don Mattia Ferrari: “La Chiesa è con Spin Time, no allo sgombero” - Don Mattia Ferrari: “In un mondo che brucia la speranza è viva” ... fanpage.it

Una catena umana per Spin Time: attivisti in mobilitazione contro il rischio sgombero a Roma - La comunità del palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme chiama a raccolta la Capitale: "Se il governo tira fuori i muscoli contro i fragili la città tutta deve dare una risposta coraggiosa" ... romatoday.it

