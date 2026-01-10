Roma è vicina a definire l'acquisto di Giacomo Raspadori, con una decisione ormai imminente da parte del giocatore. La società giallorossa valuta questa operazione come prossimamente conclusa, rappresentando un passo importante nel rafforzamento della rosa. Nel frattempo, si attende anche l'esito dello scambio tra Lucca e Ferguson, che potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato.

La Roma è a un passo da Giacomo Raspadori. In queste ore è attesa la risposta definitiva del giocatore, passaggio chiave per chiudere un’operazione che a Trigoria considerano ormai matura. Il sì dell’attaccante sbloccherebbe l’ultimo tratto della trattativa. Parallelamente, il ds Frederic Massara lavora su più tavoli per sistemare l’attacco. Sullo sfondo prende forma un incastro complesso che coinvolge Napoli e Brighton & Hove Albion: l’idea è liberare spazio con l’uscita di Evan Ferguson, destinato a rientrare in Inghilterra, per arrivare a Lorenzo Lucca, profilo in uscita dal Napoli. La priorità, però, resta Raspadori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, da Raspadori allo scambio Lucca-Ferguson

