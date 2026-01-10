Roma da Raspadori allo scambio Lucca-Ferguson
Roma è vicina a definire l'acquisto di Giacomo Raspadori, con una decisione ormai imminente da parte del giocatore. La società giallorossa valuta questa operazione come prossimamente conclusa, rappresentando un passo importante nel rafforzamento della rosa. Nel frattempo, si attende anche l'esito dello scambio tra Lucca e Ferguson, che potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato.
La Roma è a un passo da Giacomo Raspadori. In queste ore è attesa la risposta definitiva del giocatore, passaggio chiave per chiudere un’operazione che a Trigoria considerano ormai matura. Il sì dell’attaccante sbloccherebbe l’ultimo tratto della trattativa. Parallelamente, il ds Frederic Massara lavora su più tavoli per sistemare l’attacco. Sullo sfondo prende forma un incastro complesso che coinvolge Napoli e Brighton & Hove Albion: l’idea è liberare spazio con l’uscita di Evan Ferguson, destinato a rientrare in Inghilterra, per arrivare a Lorenzo Lucca, profilo in uscita dal Napoli. La priorità, però, resta Raspadori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Napoli-Roma, ipotesi scambio Lucca-Ferguson a gennaio
Leggi anche: Napoli, ipotesi scambio Lucca–Ferguson: la Roma osserva
Pazza idea sulla Roma-Napoli: Lucca giallorosso e Dovbyk in azzurro; Mercato Roma LIVE: novità su Raspadori. Il City segue Wesley; Raspadori, Castellanos e Lucca aprono il valzer delle punte: come cambia l'attacco delle big di Serie A; Gazzetta – Se salta Raspadori, Roma e Napoli pensano allo scambio Lucca-Dovbyk.
Roma, non solo Raspadori. Massara lavora allo ‘scambio’ Lucca-Ferguson - Raspadori ormai è davvero vicino alla Roma, ma ancora non ha dato una risposta definitiva, attesa a questo punto tra oggi e domani. forzaroma.info
Edicola - Lucca-Dovbyk, Napoli e Roma valutano lo scambio di 9. L'Inter pensa a Dodo. Alla Lazio arriva Ratkov - Le notizie più importanti sui quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 7 gennaio 2026. eurosport.it
Scambio con Lucca, Sky: non solo Dovbyk, con la Roma resta in piedi un'altra ipotesi - Il futuro di Giacomo Raspadori resta in bilico e potrebbe trovare una definizione a breve, in un senso o nell’altro. tuttonapoli.net
Ferguson FUORI, Lucca al suo posto? Lo scambio pazzesco col Napoli!
#Raspadori, la #Roma spera nel sì oggi. Ma l’ #Atalanta prova a rientrare con forza x.com
La Roma avanza per Raspadori. L'attaccante italiano potrebbe tornare in Italia, sponda giallorossa, dopo soli 6 mesi in Spagna. Il nome dell'ex Napoli è stato anche accostato alla Lazio e a tal proposito il presidente Lotito ha voluto dire la sua sulla trattativa. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.