Napoli ipotesi scambio Lucca–Ferguson | la Roma osserva

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli valuta l'ipotesi di uno scambio tra Lorenzo Lucca e Ferguson, con possibili sviluppi già a gennaio. La squadra partenopea si concentra sulle trattative di mercato, mentre la Roma osserva da vicino la situazione e valuta eventuali opportunità. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle trattative e dalle strategie dei club coinvolti.

"> Potrebbe già concludersi a gennaio l’avventura di Lorenzo Lucca al Napoli. L’attaccante azzurro è infatti al centro di una possibile operazione di mercato che coinvolgerebbe la Roma e Evan Ferguson, centravanti irlandese attualmente in forza ai giallorossi ma di proprietà del Brighton. A rivelare lo scenario è stato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. «Si sta ragionando su uno scambio con Ferguson della Roma – ha spiegato –. L’irlandese e Lucca si scambierebbero le maglie, ma attraverso giri diversi». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

