Napoli-Roma ipotesi scambio Lucca-Ferguson a gennaio

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative di mercato di gennaio potrebbero portare a uno scambio tra Napoli e Roma, coinvolgendo i calciatori Lucca e Ferguson. Questa ipotesi, ancora da confermare, potrebbe influenzare le strategie delle due squadre e modificare gli equilibri in attacco. La situazione resta in evoluzione e tutto sarà definito nelle prossime settimane.

Il mercato di gennaio potrebbe aprire scenari inattesi sull’asse Napoli–Roma, con un’operazione che coinvolgerebbe due centravanti e più club. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

