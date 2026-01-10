Roland Fischnaller vince a Scuol | Dovevo qualificarmi alle Olimpiadi ho messo una bandierina… Felicetti | Senza rammarico

Sabato a Scuol si è disputato il PGS di Coppa del Mondo di snowboard, con importanti risultati per l’Italia. Roland Fischnaller ha conquistato la vittoria e ha commentato di aver “messo una bandierina” per le Olimpiadi. Felicetti, invece, ha espresso serenità anche senza rammarichi. L’evento ha confermato la solidità del movimento italiano, a poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sabato memorabile per l’Italia a Scuol, dove è andato in scena il PGS valido per la Coppa del Mondo di snowboard: doppietta nella gara maschile e podio nella prova femminile, a ennesima dimostrazione dell’enorme caratura del movimento tricolore, tra l’altro a quattro settimane dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Roland Fischnaller ha trionfato a 45 anni, 3 mesi e 22 giorni, imponendosi per la 24ma volta nel massimo circuito internazionale itinerante. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato nell’ordine il sudcoreano Sangkyum Kim, lo svizzero Dario Caviezel, il bulgaro Radoslav Yankov e in finale il compagno di squadra Mirko Felicetti, al terzo podio stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Fischnaller vince a Scuol: “Dovevo qualificarmi alle Olimpiadi, ho messo una bandierina…”. Felicetti: “Senza rammarico” Leggi anche: Anno nuovo, stesso Roland Fischnaller: doppietta azzurra a Scuol, Felicetti secondo nel PGS Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Scuol 2026 in DIRETTA: capitan Fischnaller conquista la vittoria su Felicetti! Caffont ottima seconda Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Roland Fischnaller vince in Coppa del mondo di Snowboard 2025 - 2026 a Scuol davanti a Felicetti, Caffont seconda tra le donne: risultati e classifica; Roland Fischnaller, altra vittoria a 45 anni: rivivi la gara a Scuol e l'abbraccio con Mirko Felicetti dopo l'arrivo; Snowboard, i convocati dell’Italia per Scuol. 15 azzurri al via del primo PGS dell’anno; Snowboard: Fischnaller a 45 anni vince la sua 24sima gara individuale in Coppa del Mondo. Snowboard: Fischnaller vince a 45 anni, a Scuol 24/o successo - Roland Fischnaller a 45 anni vince la sua 24sima gara individuale in Coppa del mondo di snowboard (e il 54simo podio), Sulla pista svizzera di Scuol, il campione azzurro, quinto dopo le qualificazioni ... ansa.it

Roland Fischnaller vince a Scuol: “Dovevo qualificarmi alle Olimpiadi, ho messo una bandierina…”. Felicetti: “Senza rammarico” - Sabato memorabile per l'Italia a Scuol, dove è andato in scena il PGS valido per la Coppa del Mondo di snowboard: doppietta nella gara maschile e podio ... oasport.it

Roland Fischnaller eterno! Altra vittoria a 45 anni, battuto Mirko Felicetti nel PGS di Scuol. Elisa Caffont 2ª dietro alla leggenda Hofmeister - Altra vittoria nel PGS per l'Italia, che in questo avvio di stagione ha lasciato per strada solamente un successo. eurosport.it

Doppio podio azzurro nel PGS di Scuol!! Un eterno Roland Fischnaller vince a 45 anni la sua 24esima gara di Coppa del Mondo. Nel femminile Elisa Caffont deve arrendersi soltanto alla tedesca Ramona Hofmeister, chiudendo sul secondo gradino del podio. - facebook.com facebook

A SCUOL(A) DAGLI AZZURRI Anche nella località svizzera va in scena il solito show dell’ #ItaliaTeam di snowboard! Roland Fischnaller vince il derby contro Mirko Felicetti nella big final maschile… Ed Elisa Caffont è seconda nel gigante parallelo femm x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.