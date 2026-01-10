Anno nuovo stesso Roland Fischnaller | doppietta azzurra a Scuol Felicetti secondo nel PGS

L'inizio della nuova stagione di Coppa del Mondo di snowboard parallelo maschile si apre con una conferma per Roland Fischnaller, che conquista una doppietta a Scuol. L'evento mantiene vivo il dominio italiano nel circuito, con Felicetti secondo nel PGS. Nonostante il passare degli anni, Fischnaller si riconferma atleta di riferimento, contribuendo a mantenere alta la presenza azzurra in questa disciplina.

Le stagioni passano, Roland Fischnaller è sempre lo stesso. La nuova annata della Coppa del Mondo di snowboard parallelo al maschile si apre, in PGS, come si era chiusa, con il veterano azzurro a trionfare e con il Bel Paese a dominare in quel di Scuol. Il classe 1980 (45 anni, 46 a settembre) è riuscito nuovamente a far saltare il banco, centrando il successo numero 24 della carriera nel massimo circuito internazionale, curiosamente il primo in terra elvetica. L’Italia gioisce in coppia, come ormai d’abitudine: la Big Final era infatti tutta azzurra con Fischnaller che è riuscito a battere nell’ultimo atto Mirko Felicetti di 16 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

