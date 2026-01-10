Rivanazzano Terme incidente tra due auto | donna di 84 anni muore in ospedale

Da ilgiorno.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rivanazzano Terme, nel Pavia, un incidente tra due veicoli ha coinvolto una donna di 84 anni, successivamente deceduta in ospedale. L’incidente, che inizialmente non appariva grave, ha portato a conseguenze tragiche. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità locali.

Rivanazzano Terme (Pavia), 10 gennaio 2025 - L'impatto tra le due auto non sembrava essere stato particolarmente grave. Ma una delle tre persone coinvolte, una donna di 84 anni, ha accusato un malore ed è poi morta in ospedale. Si è così concluso tragicamente un apparentemente non serio schianto tra due mezzi, avvenuto nella mattinata di sabato 10 gennaio. Il sinistro è avvenuto  poco dopo le 10 a Rivanazzano Terme, nel tratto rettilineo della Statale 461 per Voghera  all'altezza dell'incrocio con via Carifango. Montichiari, travolta da un camion: morta donna La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rivanazzano terme incidente tra due auto donna di 84 anni muore in ospedale

© Ilgiorno.it - Rivanazzano Terme, incidente tra due auto: donna di 84 anni muore in ospedale

Leggi anche: Incidente frontale tra due auto, Laura Marcolin muore a 45 anni: trasportata in ospedale la conducente dell'altro veicolo

Leggi anche: Incidente a Moncalieri: tamponamento tra due auto, donna incinta trasportata in ospedale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

RIVANAZZANO TERME 09/01/2026: Varato il Bilancio. Fra le opere previste lo scolmatore in via Garibaldi e la sistemazione della piazza fronte Municipio.

rivanazzano terme incidente dueRivanazzano Terme, incidente tra due auto: donna di 84 anni muore in ospedale - Lo schianto sulla Statale 461: una delle tre persone coinvolte è deceduta successivamente, probabilmente per un malore successivo all'incidente ... ilgiorno.it

rivanazzano terme incidente dueSchianto a Rivanazzano, c’è un morto - Incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 10 gennaio, a Rivanazzano Terme, in via Caifango, dove si sono scontrate due auto. laprovinciapavese.gelocal.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.