Rivanazzano Terme incidente tra due auto | donna di 84 anni muore in ospedale

A Rivanazzano Terme, nel Pavia, un incidente tra due veicoli ha coinvolto una donna di 84 anni, successivamente deceduta in ospedale. L’incidente, che inizialmente non appariva grave, ha portato a conseguenze tragiche. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità locali.

Rivanazzano Terme (Pavia), 10 gennaio 2025 - L'impatto tra le due auto non sembrava essere stato particolarmente grave. Ma una delle tre persone coinvolte, una donna di 84 anni, ha accusato un malore ed è poi morta in ospedale. Si è così concluso tragicamente un apparentemente non serio schianto tra due mezzi, avvenuto nella mattinata di sabato 10 gennaio. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 10 a Rivanazzano Terme, nel tratto rettilineo della Statale 461 per Voghera all'altezza dell'incrocio con via Carifango. Montichiari, travolta da un camion: morta donna La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi.

Schianto a Rivanazzano, c’è un morto - Incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 10 gennaio, a Rivanazzano Terme, in via Caifango, dove si sono scontrate due auto. laprovinciapavese.gelocal.it

