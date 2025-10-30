Incidente frontale tra due auto Laura Marcolin muore a 45 anni | trasportata in ospedale la conducente dell' altro veicolo
È il terzo decesso in appena tre giorni sulle strade del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 29 ottobre, poco dopo le 18, due automobili si sono scontrate lungo via Wassermann, ad. 🔗 Leggi su Leggo.it
