Incidente frontale tra due auto Laura Marcolin muore a 45 anni | trasportata in ospedale la conducente dell' altro veicolo

Leggo.it | 30 ott 2025

È il terzo decesso in appena tre giorni sulle strade del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 29 ottobre, poco dopo le 18, due automobili si sono scontrate lungo via Wassermann, ad. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Incidente frontale tra due auto, Laura Marcolin muore a 45 anni: trasportata in ospedale la conducente dell'altro veicolo

