Raffica di furti di gioielli e orologi preziosi arrestati a Milano quattro ricettatori

Recenti episodi a Milano hanno coinvolto una banda responsabile di furti di gioielli e orologi di valore. Quattro persone sono state arrestate: due albanesi di 36 e 52 anni, un peruviano di 60 anni, e un italiano di 58 anni, quest'ultimo sottoposto agli arresti domiciliari. L’operazione ha portato alla smantellamento di un gruppo dedito a ricettazione e traffico di beni rubati, contribuendo alla sicurezza urbana della città.

Furti di gioielli e orologi, arrestati quattro ricettatori a Milano - Era a loro che si rivolgevano i ladri per vendere i gioielli, gli orologi di pregio e l'argenteria che rubavano: con l'accusa a vario titolo di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio la polizia h ... ansa.it

Gioielli, pietre preziose e un tesoro (rubato) da un milione di euro: arrestati a Milano i 4 maghi della ricettazione - La squadra mobile della Polizia chiude il cerchio: dopo aver arrestato la banda di ladri che colpivano in varie province, ammanetta le “menti” incaricate di rivendere le refurtive ... msn.com

Segrate, raffica di furti in via Monzese, i residenti lanciano l’allarme sicurezza Segnalazioni da parte dei cittadini: tre furti a dicembre e problemi di illuminazione pubblica. L’Associazione Nuove Prospettive chiede chiarimenti al Comune e dati aggiornati sui - facebook.com facebook

Segrate, raffica di furti in via Monzese, i residenti lanciano l’allarme sicurezza Segnalazioni da parte dei cittadini: tre furti a dicembre e problemi di illuminazione pubblica. L’Associazione Nuove Prospettive chiede chiarimenti al Comune x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.