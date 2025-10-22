Svaligiato un appartamento a Torino | i ladri portano via gioielli e preziosi per 30mila euro

Nella notte di ieri, martedì 21 ottobre 2025, una banda di ladri ha svaligiato un appartamento di un palazzo di corso Regina Margherita a Torino, a due passi da Porta Palazzo. Approfittando dell'assenza del proprietario, un 33enne italiano che, accortosi dell'accaduto soltanto ore dopo, ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

