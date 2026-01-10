Rinnovo Maignan ci siamo | il Milan deve ‘soltanto’ sciogliere l’ultimo importante nodo

Il Milan ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano del club. Con questa intesa, il giocatore continuerà a vestire la maglia rossonera oltre il 30 giugno, consolidando la propria presenza tra i protagonisti della squadra. Ora, l’unico passo restante è definire gli ultimi dettagli del contratto, permettendo così al club di consolidare il proprio reparto portieri per le stagioni a venire.

Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, ha detto di sì al rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi: proseguirà, dunque, la sua carriera in rossonero oltre il prossimo 30 giugno. A patto, però, che venga superato l'ultimo ostacolo.

