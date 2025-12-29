Rinnovo Maignan Moretto | Il Milan ha in programma un contatto importante con il procuratore

Il Milan sta affrontando una fase di valutazione riguardo al futuro di Mike Maignan. Secondo fonti vicine alla società, ci sarebbero in programma incontri con il procuratore del portiere per discutere un possibile rinnovo contrattuale. La trattativa sembra avanzata, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Restano quindi da seguire gli sviluppi di questa importante questione per il club rossonero.

Rinnovo Maignan, Moretto: "Nei prossimi giorni in programma un contatto importante con il procuratore del francese" - Intervenuto così sul proprio canale Youtube, il giornalista Matteo Moretto porta nuove interessanti novità in merito al futuro di Mike Maignan. milannews.it

Rinnovo Maignan, mossa decisa del Milan: l’annuncio di Moretto cambia lo scenario - Arriva la mossa del Milan per il rinnovo di Maignan: l'annuncio di Matteo Moretto riguardo alla situazione del portiere ... spaziomilan.it

A gennaio la divisione dei poteri tra Elliott e RedBird dovrebbe diventare più chiara. Col finanziamento del nuovo San Siro come interesse dirimente. E col mercato, a cominciare dal rinnovo di Maignan sul quale vigila la Juve, come questione impellente Enric x.com

«MAIGNAN-MILAN, È STALLO TOTALE! TARE E ALLEGRI IN PRESSING PER EVITARE UN NUOVO CASO DONNARUMMA» #Maignan #Milan #Rinnovo #Calciomercato #Allegri #Tare #SerieA - facebook.com facebook

