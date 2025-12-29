Rinnovo Maignan Moretto | Il Milan ha in programma un contatto importante con il procuratore

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sta affrontando una fase di valutazione riguardo al futuro di Mike Maignan. Secondo fonti vicine alla società, ci sarebbero in programma incontri con il procuratore del portiere per discutere un possibile rinnovo contrattuale. La trattativa sembra avanzata, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Restano quindi da seguire gli sviluppi di questa importante questione per il club rossonero.

Arrivano delle novità per quanto riguarda la situazione contrattuale legata a Mike Maignan, portiere del Milan: rinnovo vicino?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

rinnovo maignan moretto il milan ha in programma un contatto importante con il procuratore

© Pianetamilan.it - Rinnovo Maignan, Moretto: “Il Milan ha in programma un contatto importante con il procuratore”

Leggi anche: Maignan, ecco perché è saltato il rinnovo. Speranza per il Milan? Moretto: “Tutto fa pensare …”

Leggi anche: Rinnovo Maignan, Moretto: “Il portiere non ha cambiato idea. Il problema …”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'esperto di mercato rallenta i sogni del Milan? Rinnovo Maignan: Non risulta nessun cambiamento nelle sue idee; Rinnovo Maignan, Moretto: “Il portiere non ha cambiato idea. Il problema …”; Maignan-rinnovo, Moretto: Non risulta nessun cambiamento nelle idee del francese; Rinnovo Maignan, mossa decisa del Milan: l’annuncio di Moretto cambia lo scenario.

rinnovo maignan moretto milanRinnovo Maignan, c’è una grossa novità: “Incontro importante” - Novità per quanto riguarda il rinnovo di Maignan: incontro in programma importante che può cambiare le cose ... milanlive.it

rinnovo maignan moretto milanRinnovo Maignan, Moretto: "Nei prossimi giorni in programma un contatto importante con il procuratore del francese" - Intervenuto così sul proprio canale Youtube, il giornalista Matteo Moretto porta nuove interessanti novità in merito al futuro di Mike Maignan. milannews.it

rinnovo maignan moretto milanRinnovo Maignan, mossa decisa del Milan: l’annuncio di Moretto cambia lo scenario - Arriva la mossa del Milan per il rinnovo di Maignan: l'annuncio di Matteo Moretto riguardo alla situazione del portiere ... spaziomilan.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.